Covid:Tajani,per 40 mln zona bianca, Italia esce da pandemia

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - "Da oggi 12 regioni e oltre 40 milioni di cittadini tornano in zona bianca. Niente più coprifuoco e orari di apertura liberi per i locali pubblici. Una risposta a chi aveva dubbi sulla nostra idea di dar vita al governo Draghi. Con vaccini e regole chiare per tutti stiamo portando l'Italia fuori dalla pandemia". Lo scrive su Facebook Antonio Tajani, Coordinatore nazionale di Forza Italia. (ANSA).