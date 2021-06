Putin, rapporti con Usa al punto più basso da anni

(ANSA) - NEW YORK, 11 GIU - I rapporti fra Stati Uniti e Russia sono al "punto più basso da anni". Lo afferma il presidente russo, Vladimir, Putin, in un'intervista a Nbc di cui sono stati diffusi gli estratti.

Putin ha anche affermato che Donald Trump è "un individuo straordinario, di talento. Ha personalità e non è arrivato dall'establishment americano". Joe Biden è "radicalmente differente, ha trascorso quasi interamente la sua vita in politica". Putin sottolinea comunque di poter lavorare con Biden. (ANSA).