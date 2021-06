Di Maio riceve il Premio Euromediterraneo a Ercolano

(ANSA) - ERCOLANO, 12 GIU - Il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, ha ricevuto, questa mattina, il Premio Euromediterraneo in Villa Campolieto a Ercolano (Napoli). Giunto alla XIV edizione, il premio viene assegnato ogni anno dall'Accademia Ercolanese alle migliori tesi di dottorato di ricerca svolte presso l'Università degli Studi di Napoli 'Federico II' e presso l'Università degli Studi della Campania 'Luigi Vanvitelli'.

L'Accademia inoltre conferisce ogni anno, per la costituzione della Repubblica Internazionale dei dotti, un riconoscimento ad una delle personalità più illustri del Mezzogiorno d'Italia, che possa rappresentare un richiamo per le nuove generazioni ai valori morali, di etica e di pensiero, fondamentali per lo sviluppo di una società più equa e più giusta. Ad essere premiati per le tesi di dottorato Vincenzo Armini, Ciro Riccio, Luigi Mele e Laura Mosca.

All'evento, introdotto dal presidente dell'Accademia Ercolanese, Aniello De Rosa, hanno preso parte anche il sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto, il presidente della Fondazione Ente Ville Vesuviane Gianluca Del Mastro, il rettore dell'Università degli Studi di Napoli 'Federico II' Matteo Lorito, rappresentanti del mondo accademico e delle forze dell'ordine.

(ANSA).