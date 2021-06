Premi Pulitzer: La morte di Floyd e la pandemia dominano

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - La morte di George Floyd, le rivolte degli afroamericani successive alle violenze della polizia, l'orgoglio black è stato il tema dominante del Pulitzer, i cui vincitori, nelle 22 categorie, sono stati appena annunciati.

Insieme ad un altro filone portante dei riconoscimenti: la pandemia, l'anno vissuto con il dramma del coronavirus. Dalle fotografie della Associated Press dei disordini in America, all'immagine simbolo dell'abbraccio con le protezioni in plastica tra due familiari, alla copertura del New York Times per tutto quello che dalla salute alla crisi economica è stato il racconto di un anno 'dietro la curva dei dati'. (ANSA).