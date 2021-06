G7: von der Leyen,stretta unità transatlantica è essenziale

(ANSA) - BRUXELLES, 11 GIU - "Una stretta unità transatlantica è essenziale per affrontare le sfide odierne, dal rapporto con la Cina alla protezione del nostro clima. Sono stata contenta dello scambio con Joe Biden oggi. Sono impaziente di accoglierlo a Bruxelles per il primo vertice Ue-Usa in sette ani". Lo scrive la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, su Twitter. (ANSA).