Lorenzo Pellegrini lascia il ritiro dell'Italia

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - Lorenzo Pellegrini ha lasciato il ritiro azzurro all'hotel Parco dei Principi di Roma, dove la nazionale è arrivata in mattinata in vista del match d'esordio nell'Europeo contro la Turchia in programma domani all'Olimpico.

Il centrocampista ha riportato un problema al flessore costringendo il ct, Roberto Mancini, a sostituirlo con Gaetano Castrovilli. Il giocatore, visibilmente amareggiato, ha lasciato l'albergo a bordo di un van scuro. (ANSA).