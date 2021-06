Covid: 11.699 casi in un giorno in Russia, picco da febbraio

(ANSA) - MOSCA, 10 GIU - Salgono i casi di Covid-19 in Russia. Stando ai dati del centro operativo anticoronavirus, nelle ultime 24 ore nel Paese si sono registrati 11.699 contagi: la cifra più alta di casi in un solo giorno dal 24 febbraio.

In totale, dall'inizio dell'epidemia, in Russia sono stati accertati 5.167.949 casi di Covid.

Nella sola Mosca sono stati registrati 5.245 nuovi casi nel corso dell'ultima giornata, il numero massimo di contagi in 24 ore dal 15 gennaio. Lo riportano le agenzie russe.

Sempre stando ai dati ufficiali, nelle ultime 24 ore 383 persone sono decedute a causa del Covid, facendo salire ad almeno 125.278 le morti legate alla malattia in Russia.

Secondo l'istituto nazionale di statistica Rosstat invece, riferisce la tv Dozhd, in totale 270.352 persone sono morte in Russia a causa del Covid. (ANSA).