A Cannes Dario Argento attore

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - Si amplia il parterre di film già nel ricco programma della 74/ma edizione del Festival di Cannes 2021 (6-17 luglio). Fuori concorso ci sarà infatti il film d'animazione del regista israeliano Ari Folman dedicato a Anna Frank tratto dal fumetto omonimo, WHERE IS ANNE FRANK? e poi sulla Croisette un pezzo d'Italia nella sezione Cannes Premiere con l'ottantenne Dario Argento, in veste di attore in VORTEX di Gaspar Noé (coproduzione italo argentina). Noé lo ha infatti scritturato per questo film, accanto a Françoise Lebrun e Alex Lutz, che racconta gli ultimi giorni di una coppia di vecchi amanti. (ANSA).