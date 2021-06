L'ambasciatore di Israele a Roma, 'da Hamas crimini di guerra'

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - "Hamas ha lanciato 4.000 razzi contro i nostri cittadini, i nostri civili. Ogni razzo aveva lo scopo di uccidere ebrei e cittadini israeliani in generale. Il fatto che, grazie alla nostra tecnologia, siamo riusciti ad intercettare alcuni di quei razzi non cambia le cose". Lo ha sottolineato l'ambasciatore di Israele a Roma, Dror Eydar, durante un'audizione oggi al Senato in cui - come da lui stesso rimarcato - ha voluto spiegare i motivi della recente campagna a Gaza.

"Hamas intendeva uccidere gli ebrei ovunque si trovassero, indiscriminatamente, e va giudicato per questa sua intenzione - ha continuato il diplomatico israeliano -. Per noi, ogni razzo è un razzo di troppo. Israele, come ogni Stato che cerca la vita, ha l'obbligo di proteggere i suoi cittadini, proprio come ogni genitore ha l'obbligo supremo di proteggere i propri figli da pericoli per la loro vita".

"Il crimine di guerra di Hamas - ha detto ancora Eydar - è duplice: primo, sparare indiscriminatamente alla popolazione civile israeliana. In secondo luogo, lo fa agendo in mezzo alla sua popolazione civile, e usa la gente di Gaza come scudo umano.

Le scorte dei razzi sono nascoste sotto asili e ospedali. I quartier generali di Hamas si trovavano all'interno di normali edifici residenziali, incluso un edificio che conteneva le sedi di media da tutto il mondo". (ANSA).