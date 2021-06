Caruana: Ue, l'indagine sia indipendente dalla politica

(ANSA) - LA VALLETTA, 09 GIU - La Commissione europea "non può fare commenti sull'inchiesta nazionale in corso ma ha già costantemente sottolineato la necessità di un'indagine indipendente ed approfondita che deve essere libera da ogni interferenza politica". E' un passaggio della risposta del Commissario europeo per la giustizia, Didier Reynders, alla lettera inviata il 24 maggio scorso dall'avvocato dei fratelli Degiorgio, presunti killer di Daphne Caruana Galizia. Nella lettera il legale chiedeva l'intervento della Ue sostenendo che il governo maltese rifiutava di concedere il perdono giudiziale chiesto dai suoi assistiti in cambio delle prove che avrebbero inchiodato l'ex ministro dell'economia Chris Cardona come mandante dell'omicidio e l'attuale ministro Carmelo Abela come complice in una rapina del 2010.

Nella sua risposta Reynders ha ricordato che la Commissione europea non può interferire sulla richiesta di grazia rifiutata dal governo e dal presidente di Malta hma ha osservato che "Europol, che attualmente supporta le autorità maltesi nelle indagini, sarà probabilmente felice di condividere con voi ogni informazione rilevante" sull'omicidio della giornalista. (ANSA).