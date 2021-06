Sindaca Crema, nostre responsabilità sproporzionate

(ANSA) - MILANO, 08 GIU - "I miei colleghi conoscono il problema. Le responsabilità che hanno i sindaci sono obiettivamente sproporzionate ed eccessive, direi anche meglio: non ben circostanziate". Lo ha detto all'ANSA il sindaco di Crema, Stefania Bonaldi, commentando l'avviso di garanzia per lesioni colpose in relazione all'infortunio accaduto a un bambino dell'asilo comunale che ha avuto le dita schiacciate da una porta. Bonaldi non ha dubbi alla domanda se, dopo questo episodio ha ancora voglia di amministrare la città: "Naturalmente - risponde all'ANSA - Non credo basti e non sarebbe giusto bastasse questo episodio per mettere in discussione il mio amore per la mia città e l'impegno amministrativo". "In generale, politicamente parlando e parafrasando il grande Battiato, 'mi spinge a impegnarmi con ancora più volontà'", aggiunge (ANSA).