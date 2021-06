India: 18 operai morti in incendio fabbrica chimica a Puna

(ANSA) - NEW DELHI, 08 GIU - Ennesimo incidente sul lavoro in India: almeno 18 operai hanno perso la vita in un incendio, divampato all'interno di un insediamento chimico a Pune, nello stato del Maharashtra.

I Vigili del fuoco hanno dovuto abbattere un muro per trarre in salvo una quarantina di altre persone rimaste imprigionate in uno degli edifici. La fabbrica appartiene alla SV Aqua Technologies, che realizza prodotti a base di biossido di cloro, utilizzato soprattutto nel trattamento delle acque.

L'incendio avrebbe potuto avere conseguenze molto gravi perché lo stabilimento si trova nella zona industriale di Pirangut, dove operano molte altre aziende del settore chimico.

Il premier Narendra Modi ha annunciato un risarcimento di 200.000 rupie, 2.500 euro, per le famiglie delle vittime e circa 700 euro per i feriti. Il governo del Maharashtra ha aggiunto altri 6.800 euro per ogni vittima. (ANSA).