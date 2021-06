Giustizia:incontro Cartabia-Letta, pieno appoggio riforma

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - Un'ora di colloquio "molto costruttivo e cordiale" si è svolto oggi pomeriggio tra il.ministro della Giustizia Cartabia e il segretario Pd Letta in cui il segretario dem ha espresso pieno sostegno suo personale e del partito al lavoro del ministro.Letta ha illustrato, spiegano fonti del Nazareno, proposte Pd sulla riforma del CSM, giustizia civile e penale.Questa deve essere la legislatura di svolta, avrebbe detto Letta secondo quanto riferiscono fonti del Nazareno, sulla giustizia dopo 30 anni di guerra politica c' è un allineamento formidabile da cogliere per fare tutti ciò che non si è riusciti a fare negli ultimi decenni. E' il Parlamento, è la convinzione di Letta, che deve cogliere questa opportunità e fare la riforma. (ANSA).