Copasir: Pd, per presidenza voto favorevole a proposta Fdi

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - "Il Pd, in ordine alla presidenza" del Copasir "esprimerà in seno al Comitato un voto di consenso alla proposta avanzata dall'opposizione di Fratelli d'Italia per motivazioni di carattere meramente istituzionali". Lo dichiara in una nota Enrico Borghi, responsabile delle Politiche per la sicurezza della segreteria del Pd. "Il voto favorevole alla proposta di candidatura avanzata dall'opposizione, oltre che assicurare il pieno ripristino delle necessarie piene funzioni del Copasir, vuole andare nel senso" di "mantenimento della istituzione nel perimetro delle funzioni che la legge le attribuisce e di cooperazione parlamentare". (ANSA).