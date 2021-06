Biden plaude a sentenza storica nel processo d'appello di Mladic

(ANSA) - WASHINGTON, JUN 8 - "Questa storica sentenza mostra che coloro che commettono crimini orribili saranno considerati responsabili e rafforza la nostra comune risolutezza nel prevenire che future atrocita' accadano in qualsiasi parte del mondo": cosi' Joe Biden ha commentato in una nota la conferma in appello da parte del Tribunale dell'Aja della condanna all'ergastolo per Ratko Mladic, il boia di Srebrenica. (ANSA).