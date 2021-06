Cannes, Laura Samani in concorso alla Semaine de la critique

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - Laura Samani con Piccolo Corpo (Small Body) è in concorso a La Semaine de la Critique, la sezione autonoma che si svolge dal 7 al 15 uglio durate il festival di Cannes. Il fllm in anteprima mondiale è una coproduzione Italia-Francia e Slovenia in lingua friulana. Si tratta di una storia di montagna, di nascita e di morte, di miracoli e respiri. (ANSA).