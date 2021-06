Tienanmen: Cina critica candele a sedi Ue e Usa a Hong Kong

(ANSA) - HONG KONG, 05 GIU - La Cina ha criticato i consolati dell'Unione europea e degli Stati Uniti a Hong Kong per aver esposto candele ieri in occasione del 32/esimo anniversario della repressione di Piazza Tienanmen, giudicando l'iniziativa una "goffa sceneggiata politica" finalizzata a destabilizzare la città.

Pechino e anche Hong Kong hanno rigorosamente bandito ogni riferimento agli avvenimenti del 4 giugno 1989, ma le candele dei due consolati erano ben visibili dall'ufficio della leader di Hong Kong, Carrie Lam. Come lo erano le foto commemorative postate dalle due sedi diplomatiche sui social media.

"Qualsiasi tentativo di sfruttare Hong Kong per portare avanti un'azione di infiltrazione o di sabotaggio a danno della Cina continentale oltrepassa la linea rossa" ed è "assolutamente intollerabile", ha dichiarato un portavoce per Hong Kong presso il ministero degli Esteri cinese, che ha invitato a "smettere di interferire con gli affari interni di Hong Kong e della Cina" e di "giocare con il fuoco". (ANSA).