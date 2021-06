'Lassie torna a casa' e sul grande schermo

(ANSA) - ROMA, 05 GIU - Un vero e proprio mito del passato torna, dopo quasi settant'anni, sul grande schermo e quasi con lo stesso titolo: LASSIE TORNA A CASA. Il film del 1943 era diretto dall'esordiente Fred McLeod Wilcox e aveva un'anima molto americana; quello di oggi, in sala dal 10 giugno con Lucky Red, a firma di Hanno Olderdissen, ha invece il cuore in Europa, esattamente in Germania. A parte questo, ovviamente è sempre il collie il protagonista di entrambi, ovvero il pastore scozzese dal pelo lungo e muso affilato, ed è anche lo stesso il romanzo del 1940 di Eric Knight a cui è ispirato il brand.

Questa nuova versione, ambientata nell'odierna Germania, ripropone una Lassie alle prese con un lungo viaggio per ritrovare l'amato padroncino Florian (Nico Marischka), che è stato costretto ad abbandonarla quando il padre, rimasto senza lavoro, si è dovuto trasferire insieme a tutta la famiglia in un'abitazione più piccola. Il cane viene così affidato temporaneamente al Conte Graf von Sprengel (Matthias Habich), in partenza per il Mare del Nord insieme alla sua nipotina Priscilla (Bella Bading). In casa del conte, Lessie subirà però angherie da parte del custode Hinz (Christoph Letkowski), un balordo reso quasi un fumetto nel film di Olderdissen, che la costringerà a fuggire per mettersi alla ricerca del suo padroncino, in un incredibile viaggio attraverso la Germania.

