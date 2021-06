Vaccini:in Puglia dosi a over 12 fragili,'torniamo a vivere'

(ANSA) - BARI, 04 GIU - Il primo under 16 ad aver ricevuto il vaccino anti-Covid in Puglia è Teodoro, 15enne di Brindisi, paziente oncologico in cura nel Policlinico di Bari. Da oggi in Puglia, tra le prime regioni in Italia, è partita la campagna vaccinale per la fascia di età 12-16 anni. Si comincia con i pazienti fragili e le loro famiglie. Teodoro ha ricevuto la prima dose Pfizer questa mattina, in un ambulatorio dell'ospedale barese con il fratello 19enne e la mamma Anna, 52enne. "Inizialmente avevo qualche dubbio - ammette Anna - ma poi ho capito che il vaccino sarebbe stato l'unico modo per uscirne. E poi sono contenta per mio figlio, che è un paziente fragile e avrà una protezione in più. È stato lui a darmi coraggio, stamattina era convintissimo di venire in ospedale per il vaccino".

Poi è toccato a Graziano, 12enne barese, che si è vaccinato con il fratello 15enne. I due, accompagnati dalla mamma Anna, erano i soli non ancora vaccinati della famiglia. "In questi mesi ci siamo sentiti in prigione - dice la mamma - , abbiamo evitato qualsiasi occasione di contagio, dal taglio di capelli dal barbiere alla scuola e ai supermercati. Adesso speriamo di riprendere la nostra vita e magari di andare in vacanza".

Sono 500 in totale i 12-15enni che saranno vaccinati nel Policlinico e oggi tocca ai primi venti pazienti dell'oncoematologia pediatrica in trattamento chemioterapico.

Dalla prossima settimana si proseguirà con i pazienti pediatrici affetti da malattie metaboliche, neurologiche, immunologiche e con quelli in cura nei reparti di pediatria, neuropsichiatria infantile e cardiologia.

"Il Policlinico, che ha già messo in sicurezza attraverso i vaccini oltre 13 mila adulti affetti da patologie, è ancora una volta in prima linea nella vaccinazione dei fragili - spiega il dg Giovanni Migliore - mettendo a disposizione personale specialistico pediatrico e ambienti protetti per la somministrazione delle dosi ai più piccoli in cura nei nostri centri". (ANSA).