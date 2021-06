Tienanmen: tensione a Hong Kong, blindati e cannone ad acqua

(ANSA) - PECHINO, 04 GIU - Sale la tensione a Hong Kong a ridosso delle 20:00 locali (le 14:00 in Italia), l'orario tradizionale della veglia in ricordo della vittime di Piazza Tienanmen, vietata per il secondo anno di fila dalla polizia. In previsione di assembramenti 'non autorizzati', le forze dell'ordine hanno effettuato blocchi stradali, e schierato due blindati e un cannone ad acqua, ha riportato il South China Morning Post.

Il dispiegamento di blindati era diventata prassi della polizia per contenere le proteste pro-democrazia del 2019, ma è la prima volta che i mezzi sono comparsi a Hong Kong in occasione dell'anniversario del 4 giugno 1989. (ANSA).