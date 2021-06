Nyt, 007 Usa non hanno trovato prove di navicelle aliene

(ANSA) - WASHINGTON, JUN 3 - L'intelligence Usa non ha trovato prove che gli strani fenomeni aerei visti dai piloti della Marina negli ultimi anni siano astronavi di alieni, ma non è in grado di spiegare gli inusuali movimenti che hanno disorientato scienziati e militari. Lo scrive il New York Times, citando alti dirigenti dell'amministrazione informati sui risultati di un rapporto declassificato destinato al Congresso.

L'unica certezza è l'esclusione che la maggioranza dei 120 incidenti degli ultimi 20 anni sia attribuibile a tecnologie segrete americane. (ANSA).