Decreto Pa:oltre 24mila assunzioni,500 a governance Recovery

(ANSA) - ROMA, 04 GIU - Cinquecento persone verranno assunte a tempo determinato con concorso rapido, con un solo orale, per coordinare, attuare e controllare il Pnrr: 80 di loro andranno alla Ragioneria e per "motivate esigenze" altri 300 potranno essere assunti per la governance del Recovery plan, portando il totale a 800. Lo prevede la bozza del dl per il reclutamento nella Pa. In totale arrivano oltre 24mila assunzioni a termine, da qui al 2026: 1000 a supporto degli enti locali "nella gestione delle procedure complesse"; 268 alla transizione digitale; 67 all'Agid; 16.500 all'ufficio del processo e 5.410 unità di personale amministrativo alla giustizia (ANSA).