"Chi sei, Charlie Brown?", il docu sul creatore dei Peanuts

(ANSA) - ROMA, 04 GIU - Onorando il creatore dell'"uomo qualunque", Charles Schulz, creatore dei Peanuts, 'Chi sei, Charlie Brown?" è il documentario che sarà disponibile in tutto il mondo venerdì 25 giugno, su Apple TV+. Narrato dalla vincitrice dell'Academy Award Lupita Nyong'o e ideato da Imagine Documentaries, lo speciale documentario è prodotto da Brian Grazer e Ron Howard e mostra interviste con amici, familiari, fumettisti e i fan più famosi del fumetto, per comporre un commovente ritratto del compianto Charles M. Schulz.

"Chi sei, Charlie Brown?" celebra il significato e la popolarità multi-generazionale del fumetto, con la sua arte e design senza tempo, per delineare il ritratto dell'uomo i cui personaggi avrebbero toccato la vita di milioni di persone nel corso dei decenni, diventando amate icone culturali. Ricco di interviste a Jean Schulz, la vedova di Charles Schulz, insieme a Drew Barrymore, Al Roker, Kevin Smith, Billie Jean King, Paul Feig, Ira Glass, Noah Schnapp, Miya Cech, Keith L. Williams, Chip Kidd, Lynn Johnston, Robb Armstrong e altri ancora, il documentario intreccia una nuova storia animata che segue Charlie Brown alla scoperta di se stesso.

"Chi sei, Charlie Brown?" è prodotto da Brian Grazer, Ron Howard, Sara Bernstein e Justin Wilkes di Imagine Documentaries, Josh Scherba, Anne Loi e Stephanie Betts di WildBrain, Craig Schulz e Paige Braddock di Peanuts e Michael Bonfiglio, che scrive e dirige. Meredith Kaulfers di Imagine Documentaries è co-produttrice esecutiva e Marcella Steingart è produttrice e scrittrice. La musica originale è composta da Jeff Morrow, compositore della nuova serie "The Snoopy Show", "Snoopy in Space" e "Peanuts in Space: Secrets of Apollo 10".

"Chi sei, Charlie Brown?" si unirà ad altri titoli dei Peanuts, tra cui "The Snoopy Show", i classici speciali dei "Peanuts", la serie nominata ai Daytime Emmy "Snoopy in Space" e il vincitore del Daytime Emmy Award "Peanuts in Space: Secrets of Apollo 10", anch'essi prodotti da Imagine Documentaries.

(ANSA).