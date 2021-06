Borsa: a Tokyo apertura in calo (-0,72%)

(ANSA) - TOKYO, 04 GIU - La Borsa di Tokyo avvia l'ultima seduta della settimana in calo, appesantita dalla contrazione del mercato azionario Usa, e in attesa di maggiori indicazioni dai dati sull'occupazione negli Stati Uniti. In apertura l'indice di riferimento Nikkei cede lo 0,72% a quota 28,847.76, con una perdita di 210 punti. Sul mercato valutario lo yen si è indebolito sul dollaro a 110,20, e a 133,70 sull'euro. (ANSA).