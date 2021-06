Messner, 'ecco perché mi sono sposato per la terza volta'

(ANSA) - BOLZANO, 03 GIU - "Mi sono sposato per la terza volta e molti si chiederanno perché. La spiegazione è molto facile. La mia vita va avanti con grande creatività e voglia di vivere". A una settimana dalla cerimonia, svoltasi in gran segreto a Castelbello, il re degli ottomila parla delle nozze con Diane Schumacher, 35 anni più giovane di lui.

"Nei prossimi anni, vorrei dire decenni, - racconta all'ANSA il 77enne, strizzando l'occhio - mi occuperò dell'eredità dell'alpinismo dalla fine dell'Ottocento ai tempi nostri e del rapporto tra uomo, natura e montagna. In questo 'viaggio' avrò al mio fianco una donna che fa cordata con me". Durante la 'Final expedition', la spedizione finale, Messner interverrà "per l'ultima volta nelle città più importanti in tutto il mondo".

Nel frattempo, questo sabato, riaprono i suoi musei della montagna. "Finalmente possiamo riaprire, dopo mesi e mesi di chiusura forzata", afferma l'altoatesino tirando un sospiro di sollievo. E' un Messner pieno di ottimismo ed energia che parla a Castel Firmiano: "Fortunatamente sono già vaccinato e sono convinto che ci aspetti una bella estate, l'inizio del ritorno alla libertà. Dobbiamo uscire da questa crisi e dobbiamo vedere un futuro positivo, limpido, pieno di speranza e senza più paure sul nostro futuro". (ANSA).