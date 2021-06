Gb: Londra promuove il whisky nell'accordo con l'Australia

(ANSA) - ROMA, 03 GIU - I distillatori di whisky scozzese potrebbero trarre vantaggio da un accordo commerciale tra Regno Unito e Australia, ha affermato Il segretario al commercio internazionale britannico, Liz Truss, che vuole rimuovere il dazio del 5% sullo scotch e spera anche in una migliore protezione legale per il whisky nel mercato australiano.

Un accordo con l'Australia, scrive Daily Business online, sarebbe il primo di una serie di "accordi commerciali di prossima generazione" che Londra vuole concludere con mercati al di fuori dell'Europa, che mirano a tagliare i dazi sulle esportazioni britanniche, come il whisky.

Circa 800 aziende scozzesi esportano merci per un valore di 321 milioni di sterline in Australia, ottavo mercato più grande per le esportazioni di scotch, con un valore di 113 milioni di sterline l'anno scorso. (ANSA).