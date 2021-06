Zaki: legale, altri 45 giorni di custodia cautelare

(ANSA) - IL CAIRO, 02 GIU - La custodia cautelare in carcere in Egitto di Patrick Zaki è stata prolungata di 45 giorni. Lo ha riferito all'ANSA una sua legale, Hoda Nasrallah, annunciando l'esito dell'udienza svoltasi ieri e reso noto oggi dalla Procura egiziana.

Altri "45 giorni, come ogni volta", si è limitata a dire al telefono l'avvocatessa rispondendo alla domanda su quale fosse l'esito dell'udienza di ieri. (ANSA).