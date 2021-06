Mali sospeso da Unione Africana dopo secondo golpe in 9 mesi

(ANSA) - NAIROBI, 02 GIU - L'Unione Africana ha annunciato la sospensione del Mali quale suo membro, con effetto immediato, è ha anche paventato possibili sanzioni dopo il secondo colpi di Stato effettuato nel Paese in nove mesi. Il golpe ha infatti suscitato particolari preoccupazioni per la stabilità nello Sahel. L'Ua "decide di sospendere immediatamente la Repubblica del Mali dallam partecipazione a tutte le attività dell'Unione Africana, i suoi organi e le sue istituzioni, fino a quando il normale ordine costtituzionale non sarà ristabilito nel Paese", si legge in una nota del Consiglio per la Pace e la Sicurezza dell'Unione Africana. Nei giorni scorsi il Mali era stato sospeso anche dall'Ecowas (Economic Community of West African States). (ANSA).