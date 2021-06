Mattarella,Italia di fronte a opportunità di ampio respiro

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - "Della comune tensione alla ripresa, sono indice, in particolare, gli sforzi profusi sul territorio per assicurare efficienza alla campagna vaccinale, un ritorno a condizioni di normalità in ambito scolastico e il graduale riavvio di tutte le attività economiche, sociali, culturali. Il Paese è ora di fronte ad opportunità di ampio respiro, grazie anche alle pianificazioni e agli investimenti a livello europeo". Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio mattarella, in un messaggio ai prefetti d'Italia. (ANSA).