Giustizia: Salvini, conto su Cartabia per accelerare riforme

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - "Questi referendum vogliono essere uno stimolo al Parlamento e al governo. E un aiuto anche al ministro Cartabia, su cui contiamo per accelerare sulle riforme della giustizia". L'ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini a proposito della campagna referendaria sulla giustizia promossa insieme al Partito radicale e presentata in una conferenza stampa a Roma.

"Questi sono temi di cui il Parlamento purtroppo non si sta occupando. Ovviamente i temi emersi sono tanti dalla prescrizione al Trojan, poi però per i referendum abbiamo dovuto scegliere e ne abbiamo scelto sei". (ANSA).