Fabbisogno: in 5 mesi a 68,9 mld, migliora anche a maggio

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - Nel mese di maggio 2021 il saldo del settore statale si è chiuso, in via provvisoria, con un fabbisogno di 15.100 milioni, in miglioramento di circa 10.500 milioni rispetto al risultato del corrispondente mese dello scorso anno (25.586 milioni). Lo annuncia una nota del Mef precisando che il fabbisogno dei primi cinque mesi dell'anno in corso è pari a circa 68.900 milioni, in miglioramento di circa 5.600 milioni rispetto a quello registrato nello stesso periodo del 2020 (74.464 milioni). (ANSA).