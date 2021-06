Dl Recovery: VIA veloce ma nel 2023 il 30% ancora in ritardo

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - La valutazione di impatto ambientale (VIA) sarà più veloce ma nonostante la spinta impressa dal Dl recovery nel 2023 poco meno di un terzo, il 30%, sarà comunque in ritardo: è quanto si legge nella relazione tecnica del provvedimento. Nel 2021 e nel 2022 i tempi non saranno rispettati invece nel 40% dei casi. Il mancato rispetto del timing farà però scattare i rimborsi del 50% dei diritti di istruttoria. Secondo le stime, i rimborsi quest'anno saranno pari a 840mila, per raddoppiare l'anno successivo mentre nel 2023 saranno più di un milione e duecentomila. A copertura arrivano fondi ad hoc al ministero della Transizione ecologica.

(ANSA).