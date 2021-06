Covid: zero morti in Gb per la prima volta dall'estate

(ANSA) - LONDRA, 01 GIU - Zero morti per Covid registrati nelle ultime 24 ore in tutto il Regno Unito: è la prima volta che accade dall'estate, secondo i dati odierni ufficiali diffusi dal governo di Boris Johnson, che confermano finora l'efficacia dei vaccini sui contagi gravi anche di fronte all'emergente variante Gamme (in precedenza detta 'indiana') del virus. I dati, alleggeriti peraltro dal tradizionale ritardo di parte delle statistiche riferite al weekend, indicano inoltre un numero di nuovi contagi giornalieri di nuovo in lieve discesa a 3.165 (su 602.000 tamponi) e un totale di persone ricoverate al momento in ospedale per Covid ferme a 870. (ANSA).