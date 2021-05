Visco, non contrapporre Stato-mercato, sono complementari

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - "È fuorviante la contrapposizione tra Stato e mercato, che sono invece complementari." Così il governatore di Bankitalia Ignazio Visco secondo il quale "un'economia sana ha bisogno di entrambi: di buone regole, servizi pubblici di qualità e interventi in aree in cui i rendimenti sociali sono alti ma l'attività privata è insufficiente". Nelle Considerazioni Finali Visco precisa che "la grave recessione generata dalla pandemia "ha ridato centralità all'azione dello Stato", ma "non bisogna confondere la necessità di uno Stato più efficace nello svolgere le funzioni che già ora gli sono affidate con quella di estenderne i compiti". (ANSA).