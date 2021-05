Rocco Hunt-Ana Mena, arriva il nuovo singolo

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - Dopo il successo straordinario della loro ultima hit "A un passo dalla Luna" che ha raggiunto i 5 dischi di platino in Italia e scalato le classifiche di America Latina, Spagna e Francia, Rocco Hunt e Ana Mena rinnovano la loro collaborazione internazionale e tornano a far ballare con 'Un bacio all'improvviso' (Epic/Sony Music), il nuovo singolo fuori ovunque da venerdì 4 giugno. Un mix di sensualità, allegria e spensieratezza per un brano che si candida a diventare il tormentone dell'estate 2021. 'A un passo dalla Luna' ha superato i 350 milioni di stream totali ed è rimasta per 9 settimane consecutive al primo posto della classifica dei singoli più venduti (dati Fimi/GfK). Il brano è stato tradotto anche in spagnolo e nella versione 'A un paso de la luna' ha guadagnato 4 dischi di platino ed è stato per la prima volta al numero uno dei brani più trasmessi dalle radio spagnole (dato diffuso da Promusicae) e diverse volte al primo di LOS40. In Francia, nella versione con la pluripremiata pop band messicana i Reik, la canzone è entrata nella Top 50 nella classifica dei brani più ascoltati su Spotify. (ANSA).