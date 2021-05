Lavoro: Provenzano (Pd), da Salvini ennesimo voltafaccia

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - "Che faccia, Matteo Salvini. Il Partito democratico chiede la proroga del blocco e lui si accoda. Poi in CdM Andrea Orlando fa passare la norma ma la Lega con la sua sottosegretaria cambia linea e dice no. Ora vuole discutere? Bene, è al terzo voltafaccia, ma noi c'eravamo e ci siamo". Lo afferma in una nota Giuseppe Provenzano, vicesegretario del Pd. (ANSA).