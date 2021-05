Calabria: Irto, si perde tempo, rinuncio a candidatura

(ANSA) - CATANZARO, 31 MAG - "Appare di continuo una volontà di mettere in discussione le decisioni prese da molto tempo dal Partito democratico calabrese e dagli alleati di centrosinistra: ma continuando a perdere tempo si lascia terreno alla destra e a De Magistris. Rinuncio quindi all'incarico e chiedo a Enrico Letta di trovare una soluzione per non continuare a svilire la dignità degli elettori e dei militanti del Pd in Calabria". Così Nicola Irto, attuale vice presidente del Consiglio regionale della Calabria, ha annunciato, in una intervista al sito dell'Espresso, la rinuncia alla candidatura alla presidenza della regione Calabria per il centrosinistra. (ANSA).