Valanghe: scialpinista morto in Valle d'Aosta

(ANSA) - AOSTA, 30 MAG - Uno scialpinista è morto in Valle d'Aosta dopo essere stato travolto da una valanga. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio sotto il rifugio Nacamuli al Col Collon, in Valpelline (valle del Gran San Bernardo), a circa 2.700 metri di quota. A dare l'allarme è stata la compagna di gita della vittima, che prima ha provato invano a disseppellirlo e poi è scesa più a valle per chiamare i soccorsi. Al momento non sono state rese note le generalità dello scialpinista deceduto. Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino valdostano e il Soccorso alpino della Guardia di finanza di Cervinia, che si occupa delle indagini. (ANSA).