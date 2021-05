Usa: Trump attacca Biden, sta distruggendo il Paese

(ANSA) - NEW YORK, 30 MAG - Joe Biden "sta distruggendo il nostro Paese" con la sua gestione della Cina, del Medio Oriente e della crisi al confine con il Messico. E' il nuovo attacco di Donald Trump al suo successore, accusato di aver cancellato tutti i progressi ottenuti con il Messico e di aver creato l'emergenza attuale al confine.

"Se non avesse fatto nulla avremmo i confini più forti della storia", dice in un'intervista a Newsmax durante la quale accusa Biden e i democratici su Israele. "Quello che sta accadendo a Israele è una delle maggiori ingiustizie. Solo 10-12 anni fa Israele era protetta dal Congresso. Ora alla Camera non piace Israele: la Camera protegge tutti tranne Israele", aggiunge Trump. (ANSA).