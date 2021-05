Tv: Fazio chiude e annuncia, Che tempo che fa è confermato

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - L'ultima puntata di Che Tempo che Fai, questa sera su Rai3 si conclude con un arrivederci. Fabio Fazio si è rivolto alla platea degli spettatori per annunciare che Il programma resta nella domenica sera della terza rete della Rai anche per la prossima stagione tv 2021-2022, confermato dal direttore Franco Di Mare, visti anche gli ottimi ascolti.

Il contratto di Fazio era in scadenza con questa stagione televisiva e a quanto affermato dallo stesso artista questa sera viene rinnovato. (ANSA).