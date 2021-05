Insegnante 45 anni, la più veloce a raggiungere cima Everest

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - "Quando miri in alto, aspettati un risultato alto" sono state le prime parole di Tsang Yin Hung, l'ex insegnante di 45 anni di Hong Kong, che domenica scorsa ha stabilito il record di velocità femminile nel raggiungere la vetta dell'Everest : 25 ore e 50 minuti partendo dal campo base.

Lo riporta la Bbc.

La signora Tsang ha battuto il primato del 2017 stabilito dalla nepalese Phunjo Jhangmu Lama, che ha scalato la montagna più alta del mondo (8.849 metri) in 39 ore e sei minuti.

"Mi sento sollevata e felice perché non stavo cercando di battere il record. Volevo solo sfidare me stessa", ha detto oggi la signora Tsang ai media che l'attendevano nella capitale del Nepal, Kathmandu, al suo rientro, sana e salva, dall'Everest.

Tsang è una dei tre scalatori che hanno stabilito nuovi record sull'Everest negli ultimi giorni. Domenica scorsa, Arthur Muir, 75 anni, è diventato il più anziano americano a scalare la montagna, mentre il 46enne cinese Zhang Hong è diventato il primo cieco asiatico a completare l'impresa lunedì.

Il governo del Nepal ha riaperto il Monte Everest agli stranieri ad aprile dopo che era stato chiuso l'anno scorso a causa della pandemia di coronavirus.

La detentrice del nuovo record di velocità femminile aveva fatto un precedente tentativo l'11 maggio, ma il maltempo l'aveva costretta a tornare indietro. Determinata a raggiungere la cima, ha ritentato l'impresa una settimana dopo. (ANSA).