Indonesia: traghetto a fuoco, salve 274 persone, un disperso

(ANSA) - TERNATE, 30 MAG - Squadre di soccorso hanno tratto in salvo oggi 274 persone da un grande traghetto che ha preso fuoco in Indonesia poco dopo la sua partenza, mentre proseguono le ricerche di un uomo ritenuto disperso: lo ha reso noto all'emittente Kompas TV il capo dei soccorsi, Muhammad Arafah.

Il traghetto, il KM Karya Indah, si è incendiato per cause ancora da chiarire mentre si dirigeva verso Sanana, un remoto porto nel nordest dell'arcipelago.

Il disperso è un uomo di 43 anni, ha spiegato Arafah, aggiungendo che a bordo c'erano 275 persone, inclusi almeno 35 bambini. Tutti i passeggeri ed i membri dell'equipaggio sono saltati in acqua per sfuggire alle fiamme.

Oltre 10 membri dell'equipaggio sono sati fermati e interrogati dalla polizia per determinare le cause dell'incendio. (ANSA).