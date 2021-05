G7: Johnson, 'serve accordo comune sul passaporto vaccinale'

(ANSA) - MONTREAL, 30 MAG - Il primo ministro britannico Boris Johnson, presidente di turno del G7, ritiene che al prossimo vertice dei Sette Grandi si debba giungere ad un accordo comune su vari aspetti nella gestione della pandemia, tra cui il funzionamento del cosiddetto passaporto vaccinale.

"C'è bisogno di un accordo su questioni come il passaporto vaccinale, la certificazione dello status Covid e altro", ha detto Johnson in un'intervista diffusa dall'emittente tv pubblica canadese Cbc.

"C'è bisogno che ci sia una forma di accordo a livello di G7 su come funzioneranno i passaporti vaccinali", ha aggiunto il primo ministro britannico che presiederà il prossimo vertice del G7 in Cornovaglia dall'11 al 13 giugno. Ha sottolineato inoltre che "la vaccinazione deve essere un fatto mondiale e dobbiamo garantire che anche la lotta alla prossima pandemia sia un fatto mondiale". (ANSA).