Florida: sparano su spettatori a un concerto, due morti

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - Due persone sono rimaste uccise dopo che tre uomini armati hanno sparato contro gli spettatori che assistevano a un concerto in un locale a Miami, in Florida. Lo riportano i media locali. Una delle 25 persone rimaste ferite è in gravi condizioni. La sparatoria è iniziata dopo la mezzanotte in una sala da biliardo dove era stato organizzato un concerto, ha detto il capo della polizia di Miami Alfredo Ramirez descrivendo la dinamica. Tre persone armate di pistole e fucili d'assalto sono scese da un Suv Nissan Pathfinder bianco e hanno cominciato a sparare sulle persone che aspettavano di entrare al concerto. "Ogni weekend è la stessa storia. Si tratta di un atto mirato, non è sicuramente casuale", ha detto ancora il capo della polizia. Si tratta della seconda sparatoria a Miami in questo fine settimana. Nella notte tra venerdì e sabato una persona è stata uccisa e altre sei ferite nella zona di Wynwood.

(ANSA).