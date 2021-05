Covid: 44 morti, numero più basso dal 14 ottobre

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - Sono 44 i morti con il Covid registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 83).

Si tratta del numero più basso registrato dallo scorso 15 ottobre, quando furono 43. I positivi sono stati 2.949, in calo rispetto ai 3.351 di ieri. Questi i dati del ministero della Salute.

I tamponi effettuati sono stati 164.495. Il tasso di positività è dell'1,8%, in salita rispetto all'1,3% di ieri. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 1.061, in calo di 34 rispetto a ieri. Sono invece 6.591 i pazienti ricoverati con sintomi nei reparti ordinari, 209 in meno nelle ultime 24 ore.

(ANSA).