Colombia: Onu chiede inchiesta indipendente su fatti Cali

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - L'Alta commissaria per i diritti umani Michele Bachelet ha chiesto che si svolge un'inchiesta indipendente sui fatti di Cali in Colombia, dove nel corso delle proteste contro il presidente Ivan Duque ci sono stati 13 morti, e dove è stato schierato l'esercito con ben 7.000 uomini.

"E' essenziale che coloro che si presume siano coinvolti in queste morti o nei ferimenti, inclusi funzionari governativi, siano soggetti ad un'inchiesta rapida, efficace, indipendente, imparziale e trasparente. E che i responsabili ne rispondano", ha detto Bachelet in una dichiarazione scritta.

Il sindaco di Cali Jorge Iván Ospina, parlando a una radio locale, ha spiegato che la situazione dell'ordine pubblico cittadino resta "gravissima". Ospina ha quindi aggiunto che "è necessario verificare con esattezza i luoghi e le modalità in cui sono avvenute queste morti per poterne determinare le responsabilità". (ANSA).