Libia: il premier Dbeibah in visita ad Algeri

(ANSA) - TUNISI, 29 MAG - Il primo ministro libico Abdul Hamid Dbeibah, atteso lunedì a Roma, è atterrato nel pomeriggio ad Algeri, a capo di una delegazione ministeriale, per una visita ufficiale di due giorni. Lo rende noto il governo transitorio libico su Twitter precisando che Dbeibah è stato ricevuto all'aeroporto di Algeri dal suo omologo Abdelaziz Jerad, e da un certo numero di alti funzionari del governo. Il ministro degli Affari Esteri, algerino Sabri Boukadoum ha affermato in apertura di un forum economico algerino-libico "che la diplomazia di Algeri non ha risparmiato sforzi e si è mobilitata al massimo sia in termini di capitali che come forza di influenza a livello regionale e internazionale, affinché la Libia trovi il suo posto nel Maghreb, in Africa e in tutte le nazioni del mondo", riporta l'agenzia di stampa Aps. (ANSA)