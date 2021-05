Kate Middleton riceve il vaccino e ringrazia con una foto

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - Nel Regno Unito anche Kate Middleton, che ha 39 anni, ha ricevuto nelle scorse ore la prima dose di vaccino anti covid. La duchessa di Cambridge ha pubblicato su Twitter una foto che la ritrae mentre le viene somministrato il siero con un messaggio di ringraziamento. "Ieri ho ricevuto la mia prima dose del vaccino per il Covid-19 presso il Museo delle Scienze di Londra. Sono estremamente grata a tutti coloro che hanno un ruolo nel programma di vaccinazione, grazie per tutto quello che state facendo", ha scritto.

Il ministro britannico della Sanità, Matt Hancock, ha colto l'occasione per sottolineare che nelle ultime due settimane nel Regno Unito oltre la metà dei trentenni è stata vaccinata. Il principe William aveva ricevuto la prima dose del vaccino nei giorni scorsi. (ANSA).