Colombia: 10 morti nelle proteste a Cali

(ANSA) - BOGOTÀ, 29 MAG - Almeno dieci persone sono morte durante una giornata di proteste ieri nella città colombiana di Cali, capoluogo del dipartimento del Valle del Cauca. Lo riferisce oggi Radio Caracol,di Bogotà.

In dichiarazioni all'emittente, l'assessore alla Sicurezza cittadino, Carlos Alberto Rojas, ha affermato che "Cali non può essere trasformata in un teatro di guerra" e ha chiesto un'indagine per risalire ai colpevoli di questa tragedia.

Rojas ha precisato che cinque delle vittime sarebbero direttamente legate alle proteste ed ai blocchi stradali che hanno costretto le forze dell'ordine ad intervenire. (ANSA).