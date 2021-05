Tutti per Uma, una Mary Poppins tra family e fiaba

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - Mettete insieme una Mary Poppins-principessa, un pizzico di operetta, dei soldatini di piombo e mescolate bene ed ecco che ne esce fuori TUTTI PER UMA, sorprendente commedia family e fiaba in sala dal 2 giugno con Vision Distribution. Debutto alla regia cinematografica di Susy Laude, regista teatrale e attrice (Il giorno + bello, Beata ignoranza e Se mi vuoi bene), il film racconta la storia dei Ferliga, singolare e fumettistica famiglia tutta al maschile, con a capo il burbero nonno Attila (Antonio Catania), padre padrone e viticultore pieno di debiti. Ci sono poi: il fratello minore, Dante (Lillo Petrolo), con vocazione da influencer; il figlio di Attila, Ezio (Pietro Sermonti) apicoltore con due figli piccoli; Francesco, appassionato di danza (Gabriele Ansanelli) ed il più piccolo Emanuele (Valerio Bartocci).

Infine, nel cast lo zio super-cattivo Dino Abbrescia che ha una sola volontà: togliere la proprietà a nonno Attila. In tutte queste vite, compresa quella del cane Mimmo, irromperà la misteriosa Uma, una sorta di salvifica fatina contemporanea interpretata dall'attrice austriaca Laura Bilgeri (The recall, The last problem), protagonista femminile del film insieme a Carolina Rey. Tutti per Uma è una produzione Camaleo insieme all'austriaca Ellly Film, con Vision Distribution e in collaborazione con Sky e Prime Video. "Sì non nascondo di aver avuto paura nel mettere insieme tutto questo diverso materiale - spiega Susy Laude - ma sono molto soddisfatta di questo film e spero che, alla fine, parlino le immagini. Credo che comunque ognuno di noi al 90% non sia altro che la somma dei film visti". E ancora la regista: "Ci tengo a precisare che per me la fantasia non è un cartone animato né tantomeno una cosa finta, anzi, per citare Dante e Italo Calvino: 'La fantasia è un posto dove ci piove dentro'. Si deve raccontare con la semplicità, senza effetti speciali se non per cose piccolissime, perché a volte la fantasia può anche essere cattivella per strapparti un sorriso". (ANSA).